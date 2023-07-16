منتجات الكومباكت hpl - شركة نورن ديزاين

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Ad Photo: منتجات الكومباكت hpl - شركة نورن ديزاين - in Giza Egypt

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قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة نورن ديزاين ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – شركة نورن ديزاين- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى) نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر من أفضل كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) نورن ديزاين اسم لكل مشروع للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ ✌️ contact us : Phone : 0127
Contact The Advertiser:
Contact Name: nourn compact hpl
Telephone: 01211318909

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Location: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 جنيه مصرى
Posting Date: 24/7/2023
Ad Number: 2239476
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Ad Photo: للبيع شبابيك خشب باللون الأورنج وتصميم عصري وكوالين إيطالي - in Giza Egypt

للبيع شبابيك خشب باللون الأورنج وتصميم عصري وكوالين إيطالي

(For Sale)

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للبيع 6 شبابيك خشب متينة مجددين بالخشب الموسكي بطلاء أورنج ( 2 شباك بلكونة و4 شبابيك غرف ) كل شباك .
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3,500 Pound

16/7/2023
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كومباكت hpl جرين لام الهندى و بولى بيت الصينى

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فى كُل ركن لكل صورة . صوت الكومباكت بيتكلم لأجواد خامات الكومباكت HPL اللى من ضمن مزاياه أنه.
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1 Pound

15/5/2023
Ad Photo: قواطيع حمامات كومباكت hpl - شركة نورن ديزاين - in Giza Egypt

قواطيع حمامات كومباكت hpl - شركة نورن ديزاين

(For Sale)

- in Giza Egypt

فى نورن ديزاين بنوفر افضل الخامات من الكومباكت المستورد بجميع الاشكال وهنساعدك تختار الافضل اللى ين.
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Giza - Egypt

1 Pound

8/5/2023
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