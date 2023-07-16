منتجات الكومباكت hpl - شركة نورن ديزاين

(For Sale)
|قواطيع وفواصل حمامات كومباكت HPL (شركة نورن ديزاين ) متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – شركة نورن ديزاين- المستورد الرئيسى لجميع أنواع الكومباكت :- (صينى – هندى) نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر من أفضل كومباكت HPL وكوريان رخام صناعى :- (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- الكافيهات- المولات- المستشفيات- النوادى- الشركات- البنوك- الجيمات- الفيلات) نورن ديزاين اسم لكل مشروع للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ ✌️ contact us : Phone : 0127
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nourn compact hpl
|Telephone:
|01211318909
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|Location:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 جنيه مصرى
|Posting Date:
|24/7/2023
|Ad Number:
|2239476
3,500 Pound
1 Pound
1 Pound