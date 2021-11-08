منتجات إيطالية ماكينات إيطالية تعاون وشراكات مع شركات إيطالية

نحن شركة تجارية إيطالية نستطيع البحث عن متطلبات رجال الأعمال والشركات السعودية من المنتجات الإيطالية والماكينات والمعدات وإيجاد شركاء إيطاليين لإنشاء Joint venture مع الجانب السعودي في كافة المجالات. كما يمكننا تمثيل الشركات السعودية في إيطاليا وأوروبا وتسويق المنتجات السعودية، والقيام بعمليات التصدير والشحن واستخلاص الأوراق القانونية من السفارة السعودية. إيطاليا - ميلانو يمكنكم الإتصال على الواتسأب 0039,3273935938 مع تحيات د. حاتم شفيق /