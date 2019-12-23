مناطق اللعاب-تجهيزحضانات-كيدز اريا-طاولات - مكتبات - ترامبلوين - كونكت فور

(للبيع)
|تجهيز حضانات العاب الحضانات مستلزمات حضانة تجهيزات حضانات العاب حدائق العاب حضانات العاب حدائق مجمعات العاب تجهيز حضانات مناطق العاب الاطفال العاب اندية شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز الحضانات والمدارس ومناطق العاب الأطفال ارضيات الحضانات والمدارس فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل ترابيزات جميع الاشكال شاسية معدن للحضانات كراسي بلاستيك ضد الكسر ديسكات المدارس كراسي المحاضرات وحدات مكتبية خشب للاستفسارت وارسال الكاتلوج 01033611664
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ُEman Ahmed
|التليفون:
|01033611664
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|العنوان:
|6 اكتوبر- الحي 3- الحي 3
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046317
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