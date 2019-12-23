مناطق اللعاب-تجهيزحضانات-كيدز اريا-طاولات - مكتبات - ترامبلوين - كونكت فور

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مناطق اللعاب-تجهيزحضانات-كيدز اريا-طاولات - مكتبات - ترامبلوين - كونكت فور - في 6 أكتوبر مصر

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تجهيز حضانات العاب الحضانات مستلزمات حضانة تجهيزات حضانات العاب حدائق العاب حضانات العاب حدائق مجمعات العاب تجهيز حضانات مناطق العاب الاطفال العاب اندية شركة سوفت تايلز متخصصون في تأسيس وتجهيز الحضانات والمدارس ومناطق العاب الأطفال ارضيات الحضانات والمدارس فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل ترابيزات جميع الاشكال شاسية معدن للحضانات كراسي بلاستيك ضد الكسر ديسكات المدارس كراسي المحاضرات وحدات مكتبية خشب للاستفسارت وارسال الكاتلوج 01033611664
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ُEman Ahmed
التليفون: 01033611664

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر- الحي 3- الحي 3
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046317
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ادفع 50% والباقي علي سنة ونص والاستلام فوري

ادفع 50% والباقي علي سنة ونص والاستلام فوري

(للبيع)

ادفع 50% والباقي علي سنة ونص والاستلام فوري شقة 180م بالمنطقة العاشرة 3غرف – ريسبشن 3قطع – 2حمام – م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: ادفع 750الف والباقي علي سنتين

ادفع 750الف والباقي علي سنتين

(للبيع)

ادفع 750الف والباقي علي سنتين شقة 160م بالمنطقة العاشرة للبيع بمدينة نصر 3غرف – ريسبشن 2قطعة – 2حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: منزل جديد وحياة جديدة في green avenue

منزل جديد وحياة جديدة في green avenue

(للبيع)

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك منزلك الجديد وتعيش حياة جديدة داخل ارقي واكبر كمبوند في العاصمة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: عايز شقة جمب كل خدماتك ؟ تعالي امتلك في العاصمة

عايز شقة جمب كل خدماتك ؟ تعالي امتلك في العاصمة

(للبيع)

خدماتك كلها موجودة في العاصمة الادارية الجديدة جمب شقتك في green avenue من مول تجاري ونادي رياضي ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: العاصمة مكانك المثالي للاسترخاء والتأمل

العاصمة مكانك المثالي للاسترخاء والتأمل

(للبيع)

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقتك في مكان مثالي ومناسب للاسترخاء والتأمل وخدماتك جمب شقتك من حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: هتعيش اقصي درجات الراحة في العاصمة الادارية الجديدة

هتعيش اقصي درجات الراحة في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

هتعيش اقصي درجات الراحة في العاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

223,000 جنيه

23/12/2019
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صورة الاعلان: امتلك في العاصمة واستمتع بجميع احتياجاتك الترفيهية

امتلك في العاصمة واستمتع بجميع احتياجاتك الترفيهية

(للبيع)

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل احتياجاتك الترفيهية من حمامات سباحة ونادي رياضي وكمان هتشوف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: لاستثمار صح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لاستثمار صح امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمارك صح بامتلاك شقتك فى العاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات وفندق الماسة وارض المعارض والمدين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: بتدور ع مكان جديد تمتلك فيه شقتك تعالى العاصمة الادارية

بتدور ع مكان جديد تمتلك فيه شقتك تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش حياة جديدة فى العاصمة الادارية وامتلك شقة تشطيب اكسترا لوكس الدور 3 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى ال

مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى ال

(فرصة عمل)

مطلوب للسفر محاسب عام خبرة 3 سنوات للعمل فى شركة تجهيزات طبية بالقصيم فى السعودية شرط اجادة اللغة ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

23/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لمجموعه فنادق كبري بالرياض موظفين استقبال موظفين استقبال (خبره في مجال الفنادق لا تقل عن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب خدمه عملاء بالشروط الاتيه : مؤهل عالى او متوسط . خب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الشركات بالسعوديه ( جده ) :_ *مندوب مبيعات بالشروط الاتيه فقط لا غير : حاصل على دبلوم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

*مسؤل دعم فنى بالشروط الأتيه فقط لاغير : بكالريوس فى مجال الحاسب الالى فقط . خبرة لا تقل عن سنتين ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مكسرات كبري للعمل على خطوط سير يتم تحددها من خلال المشرف للعمل براتب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
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