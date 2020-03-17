منازل للبيع في مدينة أنطاليا

الموقع العام ممتاز حيث يمكن الذهاب سيرا الى المولات و مراكز التسوق ومحطات النقل العامة. تبعد 1000 متر عن شاطئ كونيالتي الشهير، تم بناء المشروع بواسطة أهم الخبراء العصريين، باستخدام مواد ذات تقنية عالية. مميزات المجمع : - نظام ستلايت مركزي. - درج رخام مع سلالم فولاذية مقاومة للصدأ. - واجهات مطلية بطلاء مقاوم للماء. - مزاريب مخفية. - اسطح معزولة. - مواصفات الاكساء. - نوافذ دبل جلاس. - شرفة على الطريقة الفرنسية مع ابواب جرارة. - باب فولاذي مع عدة أقفال. - خزانة. - كبين في الحمام. - دوش.