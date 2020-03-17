منازل للبيع في مدينة أنطاليا

(للبيع)
|الموقع العام ممتاز حيث يمكن الذهاب سيرا الى المولات و مراكز التسوق ومحطات النقل العامة. تبعد 1000 متر عن شاطئ كونيالتي الشهير، تم بناء المشروع بواسطة أهم الخبراء العصريين، باستخدام مواد ذات تقنية عالية. مميزات المجمع : - نظام ستلايت مركزي. - درج رخام مع سلالم فولاذية مقاومة للصدأ. - واجهات مطلية بطلاء مقاوم للماء. - مزاريب مخفية. - اسطح معزولة. - مواصفات الاكساء. - نوافذ دبل جلاس. - شرفة على الطريقة الفرنسية مع ابواب جرارة. - باب فولاذي مع عدة أقفال. - خزانة. - كبين في الحمام. - دوش.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|turkeydar
|التليفون:
|00905511449587
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|العنوان:
|- كونيالتي
أنطاليا - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058698
150,000 دولار
705,000 ليره
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5 دولار
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