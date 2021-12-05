مميزات وعيوب تكييف يورك 2021

(للبيع)
|للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 بتدور كتير علي تكييف باقل التكاليف .تكييف يورك سهلها عليك في يورك بس هتلاقي كل الي بتدور عليه تكييف بخاصيه البلازما لاقوي تنقيه و الديجيتال لاظهار الرموز و الاعطال و كمان هتلاقي فيه 5 سرعات مروحه مش هتلاقيها في اي تكييف تاني و غير كل ده بقي ضمان 5 سنوات من رايه - تكييف يورك مش مزاياه كتير لا ده سعره مثالي لناس كتير دلوقتي تكييف يورك ايسبيرج 1.5حصان بارد بلازما ديجيتال بـ 6700 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hadeerriver
|التليفون:
|01016600067
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|العنوان:
|212 شارع خالد بن الوليد بجوار محكمة الاسرة عمارة فورى الدور 3- حدائق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113886
1 جنيه
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