ممطلوب مراقب حركة نقليات لشركة تجارية بالدمام

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى شركات التجارة والتوزيع فى السعوديه ( الدمام ) : مراقب حركه نقليات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بالنقليات لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اجادة للتوظيف
|التليفون:
|01050121428
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|dokki- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118083
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3,000 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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