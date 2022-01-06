ممطلوب مراقب حركة نقليات لشركة تجارية بالدمام

مطلوب لكبرى شركات التجارة والتوزيع فى السعوديه ( الدمام ) : مراقب حركه نقليات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بالنقليات لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى