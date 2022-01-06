ممطلوب مراقب حركة نقليات لشركة تجارية بالدمام

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى شركات التجارة والتوزيع فى السعوديه ( الدمام ) : مراقب حركه نقليات بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 40 سنه . خبرة بالنقليات لا تقل عن سنتين . برجاء سرعه ارسال السيرة الذاتيه باللغه العربيه فقط على الأيميل مع كتابه المسمى الوظيفى فى عنوان الأيميل tec@ejadahr.com مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اجادة للتوظيف
التليفون: 01050121428

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: dokki- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2022
رقم الإعلان: 2118083
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