ممرضات للسعوديه

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة الباحة / جدة - بالمملكة العربية السعودية ■ بالشروط التالية: • خبرة لا تقل عن ٣ سنوات • الحصول على البكالوريوس من كلية التمريض (أخصائية تمريض) • الحصول على الدبلوم من معهد تمريض بعد الثانوية العامة فقط (فنية تمريض) • يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك أو ترخيص الهيئة ■ بالمميزات التالية: • التعاقد فوري • مدة العقد عامين • تذاكر طيران ذهاب وإياب • متوفر سكن وتأمينات