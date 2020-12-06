ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)
|#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) للعمل لدى مجمع طبي شهير بمدينة الباحة / جدة - بالمملكة العربية السعودية ■ بالشروط التالية: • خبرة لا تقل عن ٣ سنوات • الحصول على البكالوريوس من كلية التمريض (أخصائية تمريض) • الحصول على الدبلوم من معهد تمريض بعد الثانوية العامة فقط (فنية تمريض) • يشترط الحصول على الداتا فلو والبرومترك أو ترخيص الهيئة ■ بالمميزات التالية: • التعاقد فوري • مدة العقد عامين • تذاكر طيران ذهاب وإياب • متوفر سكن وتأمينات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075269
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
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اتصل
اتصل
اتصل
1 جنيه