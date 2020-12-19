ممرضات المدينه المنوره

(فرصة عمل)
|مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) للعمل لدى مجمع طبي في المدينة المنورة - بالمملكة العربية السعودية ■ بالمواصفات التالية: • خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تخصصات (عمليات | عام | تجميل) • الحصول على البكالوريوس من كلية التمريض (أخصائية تمريض) • الحصول على الدبلوم من معهد تمريض بعد الثانوية العامة فقط (فنية تمريض) • بالنسبة للفنيات | يشترط الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة • بالنسبة للأخصائيات | يشترط الحصول على الداتا فلو ويمكن إختبار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076697
اتصل
4,000 ريال
1 ريال
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه