ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

(للبيع)

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صورة الاعلان: ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761 - في الجوف السعودية

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بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اسلحة او متفجرات للحد من مخاطر الارهاب ارخص بوابات بافضل خامات من انتاج شركة ذد كية تيكو العالمية :- منها بوابات كشف معادن داخلية ويتم تركيبها فى الاماكن الداخلية لا تتحمل الامطار والرياح ومن الممكن تحويلها خارجى بوضع تاندا لها لحمايتها من الامطار والعواصف وتثبيتها فى الارض لعدم تحركها وبوابات كشف معادن خارجية وبتم تركبها فى خارج المنشاء وهي تتحمل الامطار ذات طابع IP 67 تتكون البوابات من ثلاث عناصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shamsstore
التليفون: 0570130761

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العنوان: - السعودية
الجوف -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500 ريال
تاريخ الإعلان: 17/8/2021
رقم الإعلان: 2102758
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صورة الاعلان: بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم - في الجوف السعودية

بوابة التحكم في الدخول والخروج مع برنامج التحكم

(للبيع)

- في الجوف السعودية

بوابات الكترونية | بوابات دخول وخروج | بوابة مرور افراد |بوابة ترن ستايل | بوابة المترو بوابات مرو.
العنوان:

الجوف - السعودية

1,500 ريال

17/8/2021
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