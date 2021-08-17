ممرات امنية للكشف عن المعادن 0570130761

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اسلحة او متفجرات للحد من مخاطر الارهاب ارخص بوابات بافضل خامات من انتاج شركة ذد كية تيكو العالمية :- منها بوابات كشف معادن داخلية ويتم تركيبها فى الاماكن الداخلية لا تتحمل الامطار والرياح ومن الممكن تحويلها خارجى بوضع تاندا لها لحمايتها من الامطار والعواصف وتثبيتها فى الارض لعدم تحركها وبوابات كشف معادن خارجية وبتم تركبها فى خارج المنشاء وهي تتحمل الامطار ذات طابع IP 67 تتكون البوابات من ثلاث عناصر