(للإيجار)
|ملحق للايجار فى مدينة شخبوط مدخل خاص به حوش كبير يتكون من مجلس وعدد ٥ غرف نوم ماستر ومطبخ وغرفة خدامه ومخزن وغرفة غسيل . نظيف جدامطلوب فقط عقد خاص ودفعة واحدة السعر سنوى 90الف درهم شامل الماء والكهرباء وصيانة المكيفات. للتواصل :- بوعامر 0556444556 للتواصل :- محمد 0527333151
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101917
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