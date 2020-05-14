ملابس يونيفورم _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

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ملابس يونيفورم _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين يونيفورم بمصر- يونيفورم مطعم – يونيفورم مصانع – مصانع يونيفورم – يونيفورم مطابخ – صور يونيفورم – ملابس يونيفورم – مصنع ملابس يونيفورم – صور ينيفورم مطاعم – أزياء يونيفورم – انواع القماش فى مصر – يونيفورم شركات الأمن – صور يونيفورم مطبخ – يونيفورم مطاعم زي موحد – يونيفورم زي موحد ملابس عمال يونيفورم ملابس زي موحد يونيفورم . مدارس مستشفيات فن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

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العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/5/2020
رقم الإعلان: 2059496
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بلوفر _شركة Tn لليونيفورم

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13/5/2020
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12/5/2020
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12/5/2020
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12/5/2020
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11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الج.
العنوان:

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11/5/2020
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يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
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