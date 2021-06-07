ملابس قطاعي بسعر الجملة اسعار تبدأ من 20 جنيه

(للبيع)
|البيع جملة من اول قطعه ملابس أطفال خروج وبيت البيع قطاعي بسعر الجملة فقط لدينا لدى مكتب دربي قطن بالجيزة للتواصل من خلال التليفون او الواتس 01020461075 أقوى العروض لافضل الخامات و بأقل الأسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الدربي
|التليفون:
|01020461075
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|العنوان:
|80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى - خلف محكمة الجيزة الابتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة مباشرة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096140
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10 جنيه
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10 جنيه