ملابس طاقم المستشفى لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس طاقم المستشفى لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع احدث موديلات اليونيفورم الطبي وبالطو الطبيب من افضل الخامات وبسعر المصنع لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116078
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لليشركات تصنيع يونيفورم امن ونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - بلوفر و جاكيت للمدارس01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم مقدم الطعام - قميص و تى شيرت ويتر 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: متخصصون في جميع الأزياء الموحدة - في الجيزة مصر

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون في جميع الأزياء الموحدة 01118689995 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم لدينا .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

19/12/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص – مصانع يونيفورم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق - في الجيزة مصر

تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع بدل استقبال لموظفين الفنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حضانات - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو - في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكان لبيع اليونيفورم - تيشيرت بولو 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد مستلزمات ومفروشات طبية لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/12/2021
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