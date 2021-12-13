(للبيع)
|ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن صيفى ويونيفورم الامن الشتوى جاكت وبلوفر امن قميص سكيورتى بنطلون باجى للامن لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|merna
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|01119959296- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115057
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1 جنيه
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