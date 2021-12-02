ملابس باله | مشروع ملابس البالة | اماكن بيع مصر | مكتب ملابس باله المعادي

(للبيع)
|لكل محل بيفرش شتوي.🇩🇪بالات بلجيكي🇩🇪 💥بفضل الله.متاح فرز كريم😍1 *كريم😍نمرة واحد😍 ✅بالات 50 ك✅ اكياس 25 ك✅ ☎️01091922588☎️ 💥اصناف بالات شتاء ٢٠٢٢☔️ 🎯ماكس اطفال 🎯سويتر ولادي 🎯كنزة حريمي موديل 🎯درالون بوليرو حريمي 🎯فستان حريمي 🎯سويتر حريمي 🎯بالطو جوخ حريمي 🎯سويتر رجالي 🎯فيست رجالي ع حريمي 🎯سويت شرت رجالي 🎯بلوفر رجالي 🎯جاكت جلد رجالي 🎯بالطو جوخ رجالي ☎️01091922588☎️ فيس بوك ملابس باله المعادي👇 ;واتس اب ملابس باله المعادي👇 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شادي فوزي
|التليفون:
|01091922588
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|العنوان:
|المعادي- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115811
1 جنيه
1 جنيه
350 جنيه
210 جنيه
275 جنيه
790 جنيه
3,000 جنيه
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