ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn ا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ملابس الامن - اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن صيفى ويونيفورم الامن الشتوى جاكت وبلوفر امن قميص سكيورتى بنطلون باجى للامن لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111249
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - تصنيع ملابس عمليات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات مت.
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14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

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ملابس حضانات - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
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14/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

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14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - موديلات يونيفورم مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

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14/11/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة .
العنوان:

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14/11/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس

(للبيع)

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الزى المدرسي - بلوفر و جاكيت للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيف.
العنوان:

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14/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبي - موديلات يونيفورم مستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و .
العنوان:

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13/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

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يونيفورم شركة - تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم وا.
العنوان:

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13/11/2021
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شركات تصنيع يونيفورم حضانات

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اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس عمال - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال 01003358542 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشركات البترول بأج.
العنوان:

الجيزة - مصر

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13/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع 01119959188 تصنيع يونيفورم مصانع وشركات البترول بخامات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
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