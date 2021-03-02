ملابس اطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يعلن مكتب الامبراطور لملابس الاطفال بالجمله عن وجود كميات من ملابس الاطفال بافضل الاسعار والتوصيل لاى محافظه للتواصل واتس واتصال ٠١٠٠٠٦٦٩٢٠٣ ٠١٠٠٥١٦٨٩٥٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الامبراطور لملابس الاطفال
التليفون: 01000669203

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Faqos- فاقوس
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085823
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفراد أمن بمولات القاهره

أفراد أمن بمولات القاهره

(فرصة عمل)

أفراد أمن 8 ساعات بمولات القاهرة – راتب أساسي 2000ج – شباب فقط – مؤهل متوسط علي الأقل – تامينات صحية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين

أفراد أمن ومراقبين

(فرصة عمل)

( أكتوبر – التجمع – الرحاب ) – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن

أفراد أمن

(فرصة عمل)

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تامينات وزيادة سنوية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن

أفراد أمن

(فرصة عمل)

بالتجمع الخامس أمن 12 ساعة – راتب أساسي 2500ج – زيادة سنوية 12% + سكن للمغتربين + تامينات وزيادة سنو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن

أفراد أمن

(فرصة عمل)

بالتجمع الخامس ومصر الجديدة ومدينة نصر – أمن 8 ساعات – راتب 2000ج – شباب فقط – زيادة سنوية 12% + تا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن ومراقبين كاميرات

أفراد أمن ومراقبين كاميرات

(فرصة عمل)

بكبري مولات القاهرة أفراد أمن ومراقبين كاميرات : شفتات ( 8 ساعات راتب 2000ج : 12 ساعة راتب 2500ج ) –.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
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صورة الاعلان: أفراد أمن

أفراد أمن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: مطعم للايجار بدجلة المعادي

مطعم للايجار بدجلة المعادي

(للإيجار)

مطعم للايجار بدجلة المعادي ٥٥٠م أمام المدرسة الأمريكية و ٨٠م حديقة بحم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بدجلة المعادي

محل للايجار بدجلة المعادي

(للإيجار)

محل للايجار ٤٥٠م بدجلة المعادي بجوار المدرسة الامريكية والبراندات العالمية للمطاعم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: محل للايجار بدجلة المعادي

محل للايجار بدجلة المعادي

(للإيجار)

محل للايجار بدجلة المعادي ٣٠٠م دوبلكس برخصة تجاري في ممشي للأجانب بجوار برندات مطا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

35,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: أفراد أمن

أفراد أمن

(فرصة عمل)

مطلوب أفراد أمن بشرم الشيخ والغردقة شباب من سن 18 : 35 سنة – لا يتم قبول الطالب – علي المتقدم الحصول.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: بموقع متميزفR7 هتستثمر وهتمتلك شقة وبخصم مميز

بموقع متميزفR7 هتستثمر وهتمتلك شقة وبخصم مميز

(للبيع)

عيش حياتك بااميز كمبوند واحصل ع خصم واستثمر برحتك امتلك شقتك 139م مكونه من (3غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ).
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: بمقدم 170 الف هتمتلك شقة متشطبة بالكامل بعضوية النادى فى العاصمة الادارية

بمقدم 170 الف هتمتلك شقة متشطبة بالكامل بعضوية النادى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

ما تفكرش فى الايجار وانت عندك الفرصة انك تمتلك شقة فى كابيتال هايتس 2 124 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: اضمن مستقبلك وامتلك شقة متشطبة بالكامل ف كابيتال هايتس 2

اضمن مستقبلك وامتلك شقة متشطبة بالكامل ف كابيتال هايتس 2

(للتقسيط)

لمستقبل وحياة افضل لاولادك امتلك شقة فى كابيتال هايتس 2 بجانب الكتدرائية و منطقة منخفضة الكثافة عشان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

2/3/2021
صورة الاعلان: بارت تايم

بارت تايم

(فرصة عمل)

بارت تايم لوظيفة ادخال بيانات : الشفت 6 ساعات : تامين صحي : تامين اجتماعي : زيادة سنوية 12 %كل سنة :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/3/2021
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