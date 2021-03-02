ملابس اطفال

(للبيع)
|يعلن مكتب الامبراطور لملابس الاطفال بالجمله عن وجود كميات من ملابس الاطفال بافضل الاسعار والتوصيل لاى محافظه للتواصل واتس واتصال ٠١٠٠٠٦٦٩٢٠٣ ٠١٠٠٥١٦٨٩٥٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الامبراطور لملابس الاطفال
|التليفون:
|01000669203
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|العنوان:
|Faqos- فاقوس
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085823
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,500 جنيه
65,000 جنيه
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