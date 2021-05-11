ملابس استعمال حريمى واطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يوجد اكثر من ٢٥٠قطعة ملابس اطفالى. اولادى وبناتى من شهور لحد ثلاث سنوات .وايضا ملابس حريمى .اللى محتاجعم يبعتلى .المكان الغربية.واى حاجة هتوصل شحن .واللى هياخدهم كلهم هنزل من إجمالى السعربتاعهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كارما
التليفون: 01200647073

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العنوان: طنطا- طنطا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/5/2021
رقم الإعلان: 2093917
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة سكن مصر للبيع

شقة سكن مصر للبيع

(للبيع)

شقة بمشروع سكن مصر 115 متر مرحلة اولى بجوار الداون تون باكتوبر مدفوع 167000 جنية الاستلام خلال شهرين.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرصة عمل)

الترجمة التقنية وهذه واحدة من أهم الميزات التي تقدمها جي بي إس؛ وتشمل الترجمة التقنية المتخصصة التي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر

(للبيع)

_ مصنع غذائى على مساحة 11 الف متر مبانى 4000 متر على اعلى مستوى للبيع ببرج العرب الاسكندرية سعر المت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك

راقب منزلك

(للبيع)

علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,550 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مقيمات جلدية

مطلوب مقيمات جلدية

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية مقيمات جلدية ماسـتر حديث ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة ومر.
العنوان:

الجيزة - مصر

200,000 ريال

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب استشارى تجميل

مطلوب استشارى تجميل

(فرصة عمل)

لمستشفى كبرى بالريـاض مطلوب استشاريين جراحة تجميل خبرة 5 سنوات بعد الدكتوراه ترسل سيرة ذاتية حديثة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/5/2021
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صورة الاعلان: بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

بالقرب من منطقة القصور وبدون نسبة تحميل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

ما تدورش كتير وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمساحة صافية بدون نسبة تحميل و قريب من منطقة القصور يعن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

216,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

ب69 الف مقدم امتلك شقة متشطبة بالجراج فى كابيتال هايتس

(للبيع)

باقل مقدم هتمتلك شقة متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية بسعر متر شامل الجراج ونادى رياضى متكامل شق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع فParadise لفيو رائع وحياة حلوة ع البحر

شاليه للبيع فParadise لفيو رائع وحياة حلوة ع البحر

(للبيع)

بتدور ع اجمل فيو للبحر الصافى وانت قاعد فى شاليهك تعالى Paradise راس سدر وامتلك شاليه 110 م ( غرفتي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر

امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر

(للبيع)

بتدور ع بحر صافى و خدمات راقية احنا وفرنالك كل ده فى Paradise راس سدر عندنا هتقدر تمتلك شاليه 75 م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب اخصائيات جلدية وتجميل لمستشفى بالرياض بالسعودية

مطلوب اخصائيات جلدية وتجميل لمستشفى بالرياض بالسعودية

(فرصة عمل)

لمستشفى بمدينة الرياض بالسعودية اخصائيات جلدية وتجميل خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير ترسل سيرة ذ.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

11/5/2021
صورة الاعلان: ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود

ماكينة اسبرسو مسحوق,اسود

(للبيع)

عايز تعمل الاسبريسو الايطالى الحقيقى‼️ فى الابريق الموضوع طعم تانى لاصحاب المزاج وهتقدر.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: لة صنع القهوة الصغيرة آلة الشاي المنزلية الأمريكية الأوتوماتيكية

لة صنع القهوة الصغيرة آلة الشاي المنزلية الأمريكية الأوتوماتيكية

(للبيع)

مدمنين القهوة الامريكان ☕️كله يجمع ✋ويلحق يجيب مكنة الامريكان كافى ماسى وتقدر تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

(للبيع)

الأكله الخفيفة 😘محتاجه طقم حلل خفيف 🤩وسهل التنظيف🥳 والاستخدام وما بيلزقش ط.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

طقم حلل تيفال 6 قطعه بغطاء زجاجي بطاسه غويطه

(للبيع)

الأكله الخفيفة 😘محتاجه طقم حلل خفيف 🤩وسهل التنظيف🥳 والاستخدام وما بيلزقش ط.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

11/5/2021
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