ملابس استعمال حريمى واطفال

(للبيع)
|يوجد اكثر من ٢٥٠قطعة ملابس اطفالى. اولادى وبناتى من شهور لحد ثلاث سنوات .وايضا ملابس حريمى .اللى محتاجعم يبعتلى .المكان الغربية.واى حاجة هتوصل شحن .واللى هياخدهم كلهم هنزل من إجمالى السعربتاعهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كارما
|التليفون:
|01200647073
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|العنوان:
|طنطا- طنطا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|50 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093917
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