ملابس استعمال حريمى واطفال

يوجد اكثر من ٢٥٠قطعة ملابس اطفالى. اولادى وبناتى من شهور لحد ثلاث سنوات .وايضا ملابس حريمى .اللى محتاجعم يبعتلى .المكان الغربية.واى حاجة هتوصل شحن .واللى هياخدهم كلهم هنزل من إجمالى السعربتاعهم