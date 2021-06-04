ملابس أطفال بيت وخروج بسعر الجملة و البيع من اول قطعه جملة

(للبيع)
|ملابس أطفال بيت وخروج وحريمي وشبابي للبيع جملة من اول قطعه فقط لدى مكتبنا بالجيزة مكتب دربي قطن للتواصل من خلال التليفون او الواتس 01020461075 أجود الخامات بأفضل الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الدربي
|التليفون:
|01020461075
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|80 شارع الابراج - برج الجيزة البحرى - خلف محكمة الجيزة الابتدائية وبجوار محطة مترو الجيزة مباشرة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095996
10 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل