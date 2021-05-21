(فرصة عمل)
|-براتب 3000ج + زيادة سنوية 2 في السنة مكوجي ) مؤهل متوسط علي األقل ( بشرم الشيخ والغردقة عامل مغسلة- تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية %12 - السن من 18 : 30 سن الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094473
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