(للبيع)
|مكواه ملابس بالبخار بحالة ممتازة كالجديدة لورد ~ 1400 وات لقطة . مدينة نصر اول مكرم عبيد امام فندق انتركونتننتال . سيتى ستارز 01001355387 ~ نهائى 250 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامر
|التليفون:
|01001355387
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|العنوان:
|مدينة نصر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|245 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052734
1,530,000 جنيه
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