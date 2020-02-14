مكواه ملابس بالبخار بحالة ممتازة كالجديدة لورد ~ 1400 وات لقطة

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تفاصيل الإعلان
مكواه ملابس بالبخار بحالة ممتازة كالجديدة لورد ~ 1400 وات لقطة . مدينة نصر اول مكرم عبيد امام فندق انتركونتننتال . سيتى ستارز 01001355387 ~ نهائى 250 جنيه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سامر
التليفون: 01001355387

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العنوان: مدينة نصر بعمارات ضباط زهراء مدينة نصر بالحى العاشر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 245 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052734
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: احجز شقتك فى البوسكو سيتي بمدينة المستقبل بدون مقدم وتسهيلات فى السداد

احجز شقتك فى البوسكو سيتي بمدينة المستقبل بدون مقدم وتسهيلات فى السداد

(للبيع)

تعاقد علي شقتك فى البوسكو_سيتي بمدينة المستقبل بدون مقدم وتسهيلات فى السداد تصل الي 10 سنوات يتكون .
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القاهرة - مصر
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1,530,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: بنت هاوس للبيع الحي السابع بسعر مغري جدا جدا

بنت هاوس للبيع الحي السابع بسعر مغري جدا جدا

(للبيع)

بنت هاوس 300م مباني + تراس 210م دور 3 و4 ب ميني كمبوند الحي السابع مكون من 5 غرف 3 حمام ريسبشن 4 قطع.
العنوان:

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14/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل للسعوديه ( الرياض ) *********************** محاسب بالشروط الأتيه فقط : أجاده تامه تجار.
العنوان:

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14/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

مطلوب مشرفين /ومناديب. مبيعات لشركة تعمل بالمواد البلاستيكية والورقية بالس

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيفب_بالخارج لكبرى الشركات الرائده في تصنيع و تجاره #الموادالبلاستيكية و #الور.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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14/2/2020
صورة الاعلان: عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

(فرصة عمل)

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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14/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب مشغلين محطات خرسانة جاهزة للسعودية

مطلوب مشغلين محطات خرسانة جاهزة للسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالسعودية .المدينه المنورة:- ::{{&#.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/2/2020
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صورة الاعلان: ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

(للبيع)

اقوى واحدث ما قدمت الشركة الهندسية ستيل لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير من ماكينات التعبئة .
العنوان:

الشرقية - مصر

10 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: سخان غاز يونيفرسال ديجيتال سعة 10 لتر بحالة ممتازة ~ بحالة الجديد ~ بشاشة

سخان غاز يونيفرسال ديجيتال سعة 10 لتر بحالة ممتازة ~ بحالة الجديد ~ بشاشة

(للبيع)

سخان غاز يونيفرسال ديجيتال سعة 10 لتر بحالة ممتازة ~ بحالة الجديد ~ بشاشة رقمية توضح درجة حرارة الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان

فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان

(للبيع)

فرن كهرباء 60سم - مسطح الماني بلت ان ضمان 5 سنين خدمة مابعد البيع (توصيل – تركيب – صيانة – قطع غيار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/2/2020
صورة الاعلان: سامسونج J7 خطين

سامسونج J7 خطين

(للبيع)

سامسونج J7 خطين بكل مشتملاته.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق

ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق

(للبيع)

ارض 10000م فى ام زغيو مسجله عقد ازرق فاتحة ملف للبيع اى مساحة منها تقطيع او ايجار سعر البيع المتر ب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/2/2020
صورة الاعلان: مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيل

مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيل

(للبيع)

مـتـفـوتـش الـفـرصـة واخـتـار الارض الي تريحك وابني عليها بيت او فيلا يموقع حيوي ووميز بقلب الاسكندر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تب

اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تب

(للبيع)

اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تبني بيت او فيلا او عمار سك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه

استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه

(للبيع)

استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه *اراضي بمساحات متميزة جدا تبدأ من 100 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/2/2020
صورة الاعلان: ماكينة تعبئة وتغليف البودرات الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

ماكينة تعبئة وتغليف البودرات الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

(للبيع)

احدث واقوى ما قدمت الشركة الهندسية ستيل لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف من ماكينات التعبئة والتغليف .
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

10 جنيه

14/2/2020
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