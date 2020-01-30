(للبيع)
|مكواة جافة مور 4 رطل قاعدة تيفال بلمبة ايضاح ضمان 3 سنوات اللون: كريمى القاعدة: تيفال النوع: جافة لمبة إيضاح: يوجد الترموستات: يوجد القدرة بالواط: 1000 الضمان: 3 سنوات الوصف العام: وزن المكواه 4 رطل لمبه ايضاح تصميم انيق قاعده غير لاصقه لسهوله الكى يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|240 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051048
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