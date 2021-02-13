(للبيع)
|#ماكينات_تصوير #مكن #تصوير #طابعة #طابعات #طباعة #الات #مستندات #الة_تصوير #مكنة_تصوير #طابعه #حبر #عرض تواصل عبر الواتساب لمعرفة الموديلات زور موقعنا / او زور احد فروعنا : الجيـزه : 21 ش زغلول – محطة مشعل – الهرم ت-ف : 37404589-01005584339—01000445622 القاهـرة :116ش الكهربا عمارات الظباط ـ زهراء مدينة نصر ت-ف : 24128074-01000961702-01116766190 الاسكندرية : تقاطع شارع 517مع ش الملازم بسيونى- خلف أ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكن تصوير
|التليفون:
|01005584339
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|العنوان:
|21ش زغلول مشعل هرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086082
3,600 جنيه
8,500 جنيه
100 جنيه
100 جنيه