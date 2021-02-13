مكن تصوير

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صورة الاعلان: مكن تصوير - في الجيزة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكن تصوير
التليفون: 01005584339

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العنوان: 21ش زغلول مشعل هرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086082
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