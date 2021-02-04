الحمد تقدم افضل عروض مكن التصوير MPC4000 الموصفـات الفنية • سرعة النسخ 40 نسخة في الدقيقة ا لوان 40 نسخة في الدقيقة اسود • زمن التسخين 34 ثانية • سرعة الخروج لأول ورقة 6.5 ثانية • عدد النسخ الممكن إنتاجها بضغطة واحدة 1 : 999 • مقاسات الأوراق A3 الي A6 • امكانية الطباعة على خامات الكوشية حتى 300 جرام • الزووم 25%:400% والزيادة أو النقص بمعدل 1% نسب ثابتة • الذاكرة 768 ميجابايت • وضوح الطباعة 1200 نقطة • وحدة دوبلكس ( للطباعة علي الوجهين ) • وحدة فيدر ( Feeder ) • وحدة اسكانر #ماكينات_تصوير_مكن_