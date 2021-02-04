مكن تصوير

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكن تصوير - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الحمد تقدم افضل عروض مكن التصوير MPC4000 الموصفـات الفنية • سرعة النسخ 40 نسخة في الدقيقة ا لوان 40 نسخة في الدقيقة اسود • زمن التسخين 34 ثانية • سرعة الخروج لأول ورقة 6.5 ثانية • عدد النسخ الممكن إنتاجها بضغطة واحدة 1 : 999 • مقاسات الأوراق A3 الي A6 • امكانية الطباعة على خامات الكوشية حتى 300 جرام • الزووم 25%:400% والزيادة أو النقص بمعدل 1% نسب ثابتة • الذاكرة 768 ميجابايت • وضوح الطباعة 1200 نقطة • وحدة دوبلكس ( للطباعة علي الوجهين ) • وحدة فيدر ( Feeder ) • وحدة اسكانر #ماكينات_تصوير_مكن_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكن تصوير
التليفون: 01005584339

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21 ش زغلول مشعل هرم جيزة- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082816
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحبار ولوازم تشغيل طابعات تصوير المستنداتSHARP - في الجيزة مصر

أحبار ولوازم تشغيل طابعات تصوير المستنداتSHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على مستلز.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

6/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager