مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكنه تصوير مستندات متعددة المهام - في الجيزة مصر

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ماكينة تصوير مستندات ابيض و اسود ديجيتال بها ( تصوير - طباعة - سكانر - فيدر - دوبليكس ) مناسبة للاصحاب الشركات و المكاتب و المصانع و الاستخدام المنزلي تتميز بسرعتها العالية و أنها موفرة اقتصاديا في الحبر و قليلة الاعطال خصائص ماكينة التصوير : الماركة : ريكو الياباني الحاله : استيراد اوروبي كسر زيرو السرعة : 20 صورة في الدقيقة عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة : 1-99 صورة. مداخل الطباعة : usb+network معدل الحبر : 7000 نسخة معدل التحميل الشهري : 15000 نسخة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed maged
التليفون: 01021005351

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العنوان: 3 برج مكة ش محمد على متفرع من ش الثلاثيني - الطالبية - فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102730
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صورة الاعلان: قطع غيار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

قطع غيار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

نقدم لعملائنا قطع الغيارولوازم تشغيل ماكينات تصوير المستندات وطابعات الصورSHARP قطع غيار أصلية.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

25/7/2021
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على .
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

26/6/2021
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