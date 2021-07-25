مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

(للبيع)
|ماكينة تصوير مستندات ابيض و اسود ديجيتال بها ( تصوير - طباعة - سكانر - فيدر - دوبليكس ) مناسبة للاصحاب الشركات و المكاتب و المصانع و الاستخدام المنزلي تتميز بسرعتها العالية و أنها موفرة اقتصاديا في الحبر و قليلة الاعطال خصائص ماكينة التصوير : الماركة : ريكو الياباني الحاله : استيراد اوروبي كسر زيرو السرعة : 20 صورة في الدقيقة عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة : 1-99 صورة. مداخل الطباعة : usb+network معدل الحبر : 7000 نسخة معدل التحميل الشهري : 15000 نسخة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed maged
|التليفون:
|01021005351
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|العنوان:
|3 برج مكة ش محمد على متفرع من ش الثلاثيني - الطالبية - فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102730
100 جنيه
100 جنيه