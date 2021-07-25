مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

ماكينة تصوير مستندات ابيض و اسود ديجيتال بها ( تصوير - طباعة - سكانر - فيدر - دوبليكس ) مناسبة للاصحاب الشركات و المكاتب و المصانع و الاستخدام المنزلي تتميز بسرعتها العالية و أنها موفرة اقتصاديا في الحبر و قليلة الاعطال خصائص ماكينة التصوير : الماركة : ريكو الياباني الحاله : استيراد اوروبي كسر زيرو السرعة : 20 صورة في الدقيقة عدد النسخ الممكن انتاجها بضغطة واحدة : 1-99 صورة. مداخل الطباعة : usb+network معدل الحبر : 7000 نسخة معدل التحميل الشهري : 15000 نسخة