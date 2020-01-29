مكنسة كهربائية تاتش سايكلون 2000 واط ضمان عامين نظام مركب لتصفية الهواء 6 مراحل فلتر ذو كفاءة عالية وحدة تحكم مستمرة فى السعات 2000 واط وحدة تحكم مستمرة فى السرعات حماية ضد السخونة الزائدة نظام مركب لتصفية الهواء6 مراحل مؤشر امتلاء وعاء الأتربة أنبوب تليسكوبى معدنى 2فرشاة شفط بقاعدة معدنية 2فرشاة للوصول للأماكن الضيقة 5متر طول السلك مع وحدة لف السلك أوتوماتيكياً سعة وعاء الأتربة 3 لتر مفتاح بضغط القدم عجلة كبيرة لسهولة التحرك يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة