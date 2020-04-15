مكنة تعبئة سوائل لزجة

(للبيع)

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صورة الاعلان: مكنة تعبئة سوائل لزجة - في جيرسي

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الشركة الهندسية ستيل الرائده في تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير تقدم افضل ماكينة تعبئة سوايل اتوماتيك ونصف اتوماتيك احدث موديل بأفضل جوده وانسب سعر وعلشان شركتنا يهمها رضا عملائنا الكرام بتقدم عام كامل ضمان ضد عيوب التصنيع . الماكينة تقوم بتعبئة جميع أنواع السوائل مثل العسل والكلور والخل والداونى والديتول الشاور وبلسم الشعر والشامبو ومعطر الارضيات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مالك محمد
التليفون: 01090750006

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العنوان: المنطقة الصناعية التالته -الروبيكى -خلف سيراميكا كليو باترا- العاشر من رمضان
الشرقية -

جيرسي
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058426
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صورة الاعلان: مكنة تعبئة خضروات مجمدة - في جيرسي

مكنة تعبئة خضروات مجمدة

(للبيع)

- في جيرسي

الشركة الهندسية ستيل الرائده في تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير تقدم افضل ماكينة تعبئة خضر.
العنوان:

الشرقية - جيرسي

570,000 جنيه

15/4/2020
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