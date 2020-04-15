مكنة تعبئة سوائل لزجة

الشركة الهندسية ستيل الرائده في تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير تقدم افضل ماكينة تعبئة سوايل اتوماتيك ونصف اتوماتيك احدث موديل بأفضل جوده وانسب سعر وعلشان شركتنا يهمها رضا عملائنا الكرام بتقدم عام كامل ضمان ضد عيوب التصنيع . الماكينة تقوم بتعبئة جميع أنواع السوائل مثل العسل والكلور والخل والداونى والديتول الشاور وبلسم الشعر والشامبو ومعطر الارضيات