مكنة تعبئة خضروات مجمدة

(للبيع)
|الشركة الهندسية ستيل الرائده في تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير تقدم افضل ماكينة تعبئة خضروات مجمده اتوماتيك احدث موديل بأفضل جوده وانسب سعر وعلشان شركتنا يهمها رضا عملائنا الكرام بتقدم عام كامل ضمان ضد عيوب التصنيع . الماكينة تقوم بتعبئة جميع الخضروات المجمده مثل الفراولة والبسلة والبامية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مالك محمد
|التليفون:
|01090750006
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|العنوان:
|المنطقة الصناعية التالته -الروبيكى -خلف سيراميكا كليو باترا- العاشر من رمضان
الشرقية - جيرسي
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|570,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057911
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