مكنب متميز بتقاطع شارعى النزهه مع النصر

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تفاصيل الإعلان
مكتب متميز تقاطع النزهه مع النصر بمدينه نصر - 3 تكيف - سنترال داخلى - سقف معلق - 01001482552
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hisham
التليفون: 01001482552

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العنوان: 10 عمارات اول مايو - شارع النصر- م. نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/10/2020
رقم الإعلان: 2070302
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