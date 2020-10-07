مكنب متميز بتقاطع شارعى النزهه مع النصر

(للإيجار)
|مكتب متميز تقاطع النزهه مع النصر بمدينه نصر - 3 تكيف - سنترال داخلى - سقف معلق - 01001482552
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hisham
|التليفون:
|01001482552
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|العنوان:
|10 عمارات اول مايو - شارع النصر- م. نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070302
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