مكتب 150م بالنحاس عمارات عثمان اول بلكونه مكتب للايجاربمصطفى النحاس الرئيسى بعمارات عثمان امام مسجد الرحمه وباباى خطوات لعباس وشارع الطيران 150متر طابق اول 3غرف ورسبشن وحمام ومطبخ تصلح سكنى او للشركات تشطيب اول استخدام بعد التشطيب يوجد باركنج خاص بالوحدات استلام حالا لمده طويله لعدم ضياع الوقت من فضللك بدل التعليق عالمنشور ابعتلى خاص او واتس اب 01006999133او عالفون 01151555243