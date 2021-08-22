مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سليمان
|التليفون:
|0770118111
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|العنوان:
|شارع حده قبل سوبر ماركت الجندول جوار الكريمي وبنك التضامن- حده
صنعاء - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 دولار
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103280
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