مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات

(للإيجار)

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اليمن (صنعاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات - في صنعاء اليمن

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مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات خدمات متميزه وتخفيض يصل الى 30 % نقدم لك افضل السيارات وافخمها با اسعار مناسبة لكافة طبقات المجتمع ايجار يومي ايجار اسبوعي تخفيض20% ايجار شهري تخفيص 30% سيارات شبابية والاكثر فخامة سيارات اقتصادية سيارات جبلية سيارات للحفلات والاعراس والمناسبات سيارات لا رجال الاعمال ت 770118111 774620055 او 772021202 او 777622746 ربط الصفحة على الفيس بوك / العنوان مكتب يمن الحضارات للعقارات وتاجير السيارات اليمن ,صنعاء ,شارع حده
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سليمان
التليفون: 0770118111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع حده قبل سوبر ماركت الجندول جوار الكريمي وبنك التضامن- حده
صنعاء -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 دولار
تاريخ الإعلان: 24/8/2021
رقم الإعلان: 2103280
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