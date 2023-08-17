مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

(For Sale)

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Ad Information
( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غينيات . كينيات . فلبينات . أندويسيات . 01000488023 _ 01115190610 نساعد العائلات في إيجاد أفضل العاملات الاجانب بالمنزل لمساعدتك في أعمال النظافة و المساعده ف المطبخ . ورعاية الأطفال بيبى سيتر . وجليسات رعاية كبار السن ( جنسيات افريقيا ) ( اثيوبيا _ نيجيريا _ جيبوتي _ تشاد _ غانا _ غينيا _ السودان _ جزور القمر _ ارتريات ) للحجز وخدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3
Contact The Advertiser:
Contact Name: نور الاسلام للخدم الاجانب
Telephone: 01000488023

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد أبو هيف ميدان هيلوبليس- القاهرة الجديدة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 500 Pound
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240799
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Price
Posting Date
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

17/8/2023
Ad Photo: عماله اجنبيه مدربه على خلق بشهاده جميع عملاءنا - in Cairo Egypt

عماله اجنبيه مدربه على خلق بشهاده جميع عملاءنا

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مكتب الرحاب لتوفير العماله المنزليه لكل ما يلزم المنزل من عاملات طهى وتنظيف وتزين الحدائق عماله مدر.
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

17/8/2023
Ad Photo: للاسر وكبارالسن والمرضي نوفر لكم ممرضه جليسه مرافق خاص وشغالات - in Cairo Egypt

للاسر وكبارالسن والمرضي نوفر لكم ممرضه جليسه مرافق خاص وشغالات

(Job request)

- in Cairo Egypt

للاسر وكبارالسن والمرضي نوفر لكم كافه الرعايه الصحيه والطبيه كافه خدمات العماله وكل احتاجات الاسره م.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

17/8/2023
Ad Photo: house keeping and baby sitter - in Cairo Egypt

house keeping and baby sitter

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

Al-Rehab office for servants and domestic workers If you are looking for a cleaning lady with experi.
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ماتشيليش هم التنظيف لوحدك - in Cairo Egypt

ماتشيليش هم التنظيف لوحدك

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

عندك عزومة او حفلة و وشايله هم التنظيف و الضيافة؟ اتصلي وماتشيليش هم المطبخ والا النظافه ولاالتوضيب .
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

5/8/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌0111519061.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

3/8/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

2/8/2023
Ad Photo: مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات - in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

2/8/2023
Ad Photo: مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات - in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

25/7/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

24/7/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر خادمات منزلية عاملات ني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

22/7/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب شغالات بالاسكندريه, مكتب شغالات بالقاهرة, مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

22/7/2023
Ad Photo: تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه - in Cairo Egypt

تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه

(Job request)

- in Cairo Egypt

تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه عماله منزليه لتنظيف وترتيب المنازل والفلل والشركات باسرع وقت مم.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

20/7/2023
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(For Sale)

- in Cairo Egypt

(مكتب العالمية للخدمات معنا بيتك في أيدي امينة) 01151800999 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

17/7/2023
Ad Photo: للاعمال المنزليه افضل عماله افريقيه - in Cairo Egypt

للاعمال المنزليه افضل عماله افريقيه

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

عاملات نضافه يجيدون الطهى والتنظيف ورعايه الاطفال والاعتناؤ بالمسنين مدربون على العمل لتوفير الراحه .
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

12/7/2023
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