(For Sale)
|مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌01115190610 عاملة نظافة ,جليسة , جليسات , راعية , راعيات , خادمات و شغالات أجنبيات مكاتب الخادمات فى مصر , مكتب خادمات , خادمات فى مصر , خادمات أجانب فى مصر, خدم و عمالة منزلية , مكاتب الخدم فى مصر , مكتب خدم فى مصر , مكاتب شغالات فى مصر , مكتب شغالات بمصر , مكتب خدم بمصر , مكاتب عمالة منزلية فى مصر , مكاتب عمالة منزلية أجنبية فى مصر , خدم , خادمات , ش
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور الاسلام للخدم الاجانب
|Telephone:
|01000488023
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|Location:
|3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|25/7/2023
|Ad Number:
|2239498
500 Pound
500 Pound
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(For Sale)- in Cairo Egypt
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