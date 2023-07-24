مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات

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Ad Photo: مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات - in Cairo Egypt

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مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌01115190610 عاملة نظافة ,جليسة , جليسات , راعية , راعيات , خادمات و شغالات أجنبيات مكاتب الخادمات فى مصر , مكتب خادمات , خادمات فى مصر , خادمات أجانب فى مصر, خدم و عمالة منزلية , مكاتب الخدم فى مصر , مكتب خدم فى مصر , مكاتب شغالات فى مصر , مكتب شغالات بمصر , مكتب خدم بمصر , مكاتب عمالة منزلية فى مصر , مكاتب عمالة منزلية أجنبية فى مصر , خدم , خادمات , ش
Contact The Advertiser:
Contact Name: نور الاسلام للخدم الاجانب
Telephone: 01000488023

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس- مصر الجديدة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 500 Pound
Posting Date: 25/7/2023
Ad Number: 2239498
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Price
Posting Date
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

( رقم التسجيل الضريبى 702070807 ) خادمات منزلية عاملات نيجيريات . أثوبيات . أرتريات . سودينات . غيني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

24/7/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر خادمات منزلية عاملات ني.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

22/7/2023
Ad Photo: خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط - in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مكتب شغالات بالاسكندريه, مكتب شغالات بالقاهرة, مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

22/7/2023
Ad Photo: تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه - in Cairo Egypt

تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه

(Job request)

- in Cairo Egypt

تنظيف المنزل باسرع وقت وبمهاره عاليه عماله منزليه لتنظيف وترتيب المنازل والفلل والشركات باسرع وقت مم.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

20/7/2023
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(For Sale)

- in Cairo Egypt

(مكتب العالمية للخدمات معنا بيتك في أيدي امينة) 01151800999 نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

17/7/2023
Ad Photo: للاعمال المنزليه افضل عماله افريقيه - in Cairo Egypt

للاعمال المنزليه افضل عماله افريقيه

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

عاملات نضافه يجيدون الطهى والتنظيف ورعايه الاطفال والاعتناؤ بالمسنين مدربون على العمل لتوفير الراحه .
Location:

Cairo - Egypt

250 Pound

12/7/2023
Ad Photo: عماله افريقيه واسيويه لخدمات التنظيف - in Cairo Egypt

عماله افريقيه واسيويه لخدمات التنظيف

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

مكتب الرحاب لتوفير العماله المنزليه لكل ما يلزم المنزل من عامال طهى وتنظيف وتزين الحدائق عماله مدرب.
Location:

Cairo - Egypt

250 L.E

19/6/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services - in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services

(Job request)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Company for foreign servants African workers from _ Ethiopia _ Sudan _ Sudan _ Djibout.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

13/6/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Services - in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Services

(Job request)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى ال.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

18/5/2023
Ad Photo: Noor Al-Islam Home Services Office - in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office

(Job request)

- in Cairo Egypt

Noor Al-Islam Home Services Office for the supply resulting from work Our reputation and credibility.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

10/5/2023
Ad Photo: نور الأسلام خادمات شغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا - in Cairo Egypt

نور الأسلام خادمات شغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا

(Job request)

- in Cairo Egypt

خادمات وشغالات أجانب أفارقة وشرق أسيا فقط مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

5/5/2023
Ad Photo: مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب - in Cairo Egypt

مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

30/4/2023
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