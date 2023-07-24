مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001🥇 0226365179 👌 01000488023👌01115190610 عاملة نظافة ,جليسة , جليسات , راعية , راعيات , خادمات و شغالات أجنبيات مكاتب الخادمات فى مصر , مكتب خادمات , خادمات فى مصر , خادمات أجانب فى مصر, خدم و عمالة منزلية , مكاتب الخدم فى مصر , مكتب خدم فى مصر , مكاتب شغالات فى مصر , مكتب شغالات بمصر , مكتب خدم بمصر , مكاتب عمالة منزلية فى مصر , مكاتب عمالة منزلية أجنبية فى مصر , خدم , خادمات , ش