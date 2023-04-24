مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001_ 0226365179 _ 01000488023👌01115190610 عاملات نيجيريات . أثوبيات . سودينات . أرتريات . غينيات . غانا . السنغال . للعمل مع أسرة . تنظيف منزلى مقيمة . عاملات بيبى سيتر لرعاية الأطفال مع أسرة مقيمة . عاملات جليسات مسينن لكبار السن . خدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس