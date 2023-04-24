مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب

(Job Opportunity)
|مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم بكتير. تأسست 2001_ 0226365179 _ 01000488023👌01115190610 عاملات نيجيريات . أثوبيات . سودينات . أرتريات . غينيات . غانا . السنغال . للعمل مع أسرة . تنظيف منزلى مقيمة . عاملات بيبى سيتر لرعاية الأطفال مع أسرة مقيمة . عاملات جليسات مسينن لكبار السن . خدمه العملاء / م / 01000488023 _ 01115190610 مقر الشركه : / 3 عبد الله إبن رواحه . ميدان الحجاز مصر الجديدة، 7 ش عبد الحميد ابو هيف . هيلوبليس
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب
|Telephone:
|01115190610
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|Location:
|مصر الجديدة- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|500 Pound
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180284
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
100 Pound
250 Pound
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250 Pound
500 Pound
500 Pound
(Job request)- in Cairo Egypt
500 Pound
250 Pound
500 Pound
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