مكتب مفروش

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تفاصيل الإعلان
فكرتنا جديده ومتميزه هنوفر ليك كل احتياجاتك من مكتب مفروش ومجهز بالكامل من سكرتارية وافيس بوى ومش بس كدة كمان كل الفواتير متشغلش بالك من (كهرباء_انترنت_مياة_غاز_صيانة) لسه مخلصناش كمان متشلش هم التاسيس ولا ديكورات ولا فرش المكتب لانه كله جاهز المكان مزود بسنترال داخلي وكاميرات مراقبه *وكمان هنعمل ليك السجل التجاري والبطاقة الضربيه *العنوان حكايه مدينه نصر عمارة2 عباس العقاد تقاطع مصطفي النحاس اعلي بنك CIB
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عصام
التليفون: 01064474554_01013760614

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عباس العقاد تقاطع مصطفي النحاس عمارة2 اعلي بنكCIB- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051743
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24/1/2020
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24/1/2020
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القسم: 

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21/1/2020
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القسم: 

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21/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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19/1/2020
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18/1/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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120,000 جنيه

17/1/2020
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17/1/2020
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