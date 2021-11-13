مكتب مستشارك القانوني في مصر

(للبيع)
|متخصص في تاسيس مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأشخاص ثانياً : شركات الأموال ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوج أ- الشركات ذات المسئولية المحددة: ب - شركات التوصيه بالأسهم: ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع: 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. 3 – شركة المساهمة. 4 – شركة التوصية بالأسهم. 5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة #محامي_ شركات _الاشخاص_ في_ مصر #محامي _شركات_ الاشخاص_ بمصر #اشهر_ محامي _شركات _الاشخاص_ في _م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9 برج الحسين احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112774
100 جنيه
100 جنيه
100 جنيه