مكتب مستشارك القانوني في مصر

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تفاصيل الإعلان
متخصص في تاسيس مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأشخاص ثانياً : شركات الأموال ثالثاً: الشركات ذات الطبيعة المزدوج أ- الشركات ذات المسئولية المحددة: ب - شركات التوصيه بالأسهم: ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع: 1- شركة التضامن. 2 – شركة التوصية البسيطة. 3 – شركة المساهمة. 4 – شركة التوصية بالأسهم. 5 – الشركة ذات المسئولية المحدودة #محامي_ شركات _الاشخاص_ في_ مصر #محامي _شركات_ الاشخاص_ بمصر #اشهر_ محامي _شركات _الاشخاص_ في _م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود وجيه
التليفون: 01000642665

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العنوان: 9 برج الحسين احمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112774
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