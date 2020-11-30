مكتب مستشارك القانوني في مصر

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستشار محمود وجيه
|التليفون:
|01000642665
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|العنوان:
|9 أحمد عرابي ميدان سفنكس المهندسين- مصر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085427
100 جنيه