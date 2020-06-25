(للبيع)
|مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي مع سايدوترابيزة ضيافة للتواصل والاستعلام :01159175411 العنوان :18 ش مصطفي النحاس بجوار بنزينة موبيل _مدينة نصر _القاهرة يوجد شحن وتوصيل لاي مكان في مصر ضمان عام كامل من تاريخ الشراء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|روتو
|التليفون:
|01060954676
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|العنوان:
|18 ش مصطفي النحاس بجوار بنزينة موبيل _مدينة نصر _القاهرة- مدينة نصر، القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061527
3,500 جنيه
111 دولار
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