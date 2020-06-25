مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي مع سايدوترابيزة ضيافة

(للبيع)

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صورة الاعلان: مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي مع سايدوترابيزة ضيافة - في القاهرة مصر

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مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي مع سايدوترابيزة ضيافة للتواصل والاستعلام :01159175411 العنوان :18 ش مصطفي النحاس بجوار بنزينة موبيل _مدينة نصر _القاهرة يوجد شحن وتوصيل لاي مكان في مصر ضمان عام كامل من تاريخ الشراء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: روتو
التليفون: 01060954676

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 ش مصطفي النحاس بجوار بنزينة موبيل _مدينة نصر _القاهرة- مدينة نصر، القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061527
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صورة الاعلان: مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي - في القاهرة مصر

مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي عالي الجودة اعلي جودة وافضل سعر للتواصل والاستعلام :01159175411 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

25/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب - في القاهرة مصر

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أحب ان اقدم لكم شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه تقوم بتجارة جميع انواع الأخشاب.
العنوان:

القاهرة - مصر

111 دولار

21/6/2020
صورة الاعلان: المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة - في القاهرة مصر

المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

المركز الفنى للاثاث المكتبى لتصليح وصيانة جميع انواع الكراسي سواء تصليح بسيط أو تجديد كرسي جلد بالكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2020
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