مكتب مدير 180 سم خشب mdf ايطالي عالي الجودة اعلي جودة وافضل سعر للتواصل والاستعلام :01159175411 العنوان :18 ش مصطفي النحاس بجوار بنزينة موبيل _مدينة نصر _القاهرة يوجد شحن وتوصيل لاي مكان في مصر ضمان عام كامل من تاريخ الشراء