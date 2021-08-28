مكتب مدير للبيع

(للبيع)
|مكتب مدير بالطراز الحديث خايه فى الرقى و التميز مقدم من المركز العربى لعملاءه المميزين 😍💁♀️ مكتب MDF حديث بسايد وأدراج ، أسود وبني فاتح المادة: MDF + مكواة مطلية الأبعاد (تقريبًا): 140 × 64 × 74 سم (طول × عرض × ارتفاع) سمك سطح المكتب MDF: 2.5 سم بسعر 🔥🔥 مواعيد العمل يوميا من ٩ صباحا إلى ١٢ مساء ماعدا الجمعة. للتواصل: واتساب 01013918747 واتساب 01025578005 واتساب 01064351710 موبايل وواتساب 01141666609 تقدر تزورنا ف معارضنا ( المحله الكبرى _ ميدان المشحمه _ شارع محمود نصر _ أمام بى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المركز العربى _ arab center
|التليفون:
|01066598678
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|العنوان:
|دمياط الجديده المجاوره الاولى بجوار جمعيه المستثمرين معرض دمياط الجديده- أبريل
دمياط - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103559
1,299 جنيه
950 جنيه
6,899 جنيه
6,899 جنيه
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1,399 جنيه
2,899 جنيه