مكتب مدير للبيع

مكتب مدير بالطراز الحديث خايه فى الرقى و التميز مقدم من المركز العربى لعملاءه المميزين 😍💁‍♀️ مكتب MDF حديث بسايد وأدراج ، أسود وبني فاتح المادة: MDF + مكواة مطلية الأبعاد (تقريبًا): 140 × 64 × 74 سم (طول × عرض × ارتفاع) سمك سطح المكتب MDF: 2.5 سم بسعر 🔥🔥 مواعيد العمل يوميا من ٩ صباحا إلى ١٢ مساء ماعدا الجمعة. للتواصل: واتساب 01013918747 واتساب 01025578005 واتساب 01064351710 موبايل وواتساب 01141666609 تقدر تزورنا ف معارضنا ( المحله الكبرى _ ميدان المشحمه _ شارع محمود نصر _ أمام بى