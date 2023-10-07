مكتب للخدم والتنظيف في الاسكندرية_كوين سيرفيس

(For Sale)
|إذا كنت تبحث عن شركة تنظيف في الاسكندرية تعتمد عليها بالكامل، فلا تتردد في التواصل مع شركةكوين سيرفيس لخدمات النظافة المنزلية لتحصل على خدمة تنظيف عالية الجودة بأفضل الأسعار. تحرص شركة كوين سيرفيس على تلبية احتياجات عملائها بشكل كامل، وتعمل بجد لتوفير خدمة تنظيف فعالة وسريعة بأسعار مناسبة. كما توفر الشركة فريق عمل مدرب ومؤهل بشكل جيد نتميز بالأمانة والموثوقيةفنحن نحرص كل الحرص على اختيار العمالة المنزلية بدقة فعنوانا الصدق والأمانة فلا يوجد أي داعي للقلق حيال أغراضكم الشخصية ومقتنياتكم. يست
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Queenservices
|Telephone:
|01027904477
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|القاهرة_التجمع الخامس- العجمى
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246599
1,000 Pound
(Job request)- in Alexandira Egypt
1,000 Dollar
(Job request)- in Alexandira Egypt
100 Pound
(For Sale)- in Alexandira Egypt
100 Pound
(For Sale)- in Alexandira Egypt
100 Pound
(For Sale)- in Alexandira Egypt
1,223,333,060 Pound
Call
(For Sale)- in Alexandira Egypt
100 Pound
(For Sale)- in Alexandira Egypt
3,000 Pound