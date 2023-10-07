مكتب للخدم والتنظيف في الاسكندرية_كوين سيرفيس

(For Sale)

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

Ad Information
إذا كنت تبحث عن شركة تنظيف في الاسكندرية تعتمد عليها بالكامل، فلا تتردد في التواصل مع شركةكوين سيرفيس لخدمات النظافة المنزلية لتحصل على خدمة تنظيف عالية الجودة بأفضل الأسعار. تحرص شركة كوين سيرفيس على تلبية احتياجات عملائها بشكل كامل، وتعمل بجد لتوفير خدمة تنظيف فعالة وسريعة بأسعار مناسبة. كما توفر الشركة فريق عمل مدرب ومؤهل بشكل جيد نتميز بالأمانة والموثوقيةفنحن نحرص كل الحرص على اختيار العمالة المنزلية بدقة فعنوانا الصدق والأمانة فلا يوجد أي داعي للقلق حيال أغراضكم الشخصية ومقتنياتكم. يست
Contact The Advertiser:
Contact Name: Queenservices
Telephone: 01027904477

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Location: القاهرة_التجمع الخامس- العجمى
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,500 Pound
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246599
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Ad Photo: الشركة العالمية لمكافحة الحشرات - in Alexandira Egypt

الشركة العالمية لمكافحة الحشرات

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

مع الشركة العالمية لمكافحة الحشرات لإبادة الحشرات هتتخلص من الحشرات نهائياً أياً كانت ( فئران ذباب –.
Location:

Alexandira - Egypt

1,000 Pound

7/10/2023
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(Job request)

- in Alexandira Egypt

شغالة,مربية,جليسة مسن ومسنة نوفرها لجميع المحافظات01017902000 الوطنية ترحب بعملائها الكرام وتوفر جم.
Location:

Alexandira - Egypt

100 Pound

5/10/2023
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100 Pound

9/9/2023
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(For Sale)

- in Alexandira Egypt

شركه i clean تقدم كافة الخدمات المنزليه للاسر والعائلات من حيث النظافه والرعايه خدمة 24 ساعة للاسر .
Location:

Alexandira - Egypt

1,223,333,060 Pound

17/8/2023
Ad Photo: مكتب شهد للخدمات - in Alexandira Egypt

مكتب شهد للخدمات

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

نوفر عاملات النظافة المنزلية بالضمانات للأسر فقط الخدمة متوفر لجميع المناطق الراقية والمحافظات وذلك.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

27/7/2023
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100 Pound

23/7/2023
Ad Photo: الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين - in Alexandira Egypt

الوطنية للخدمات توفر للاسروالعائلات الشغالة والمربية وجليسات المسنين

(For Sale)

- in Alexandira Egypt

نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات والطباخات وعاملات النظافة.
Location:

Alexandira - Egypt

3,000 Pound

22/7/2023
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