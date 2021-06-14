مكتب للبيع متشطب بالتكيفيات لعنوان جديد لشركتك و فيو مميز

(للتقسيط)
|دلوقتى عندك الفرصة انك تفتح فرع جديد لشركتك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون ع اجمل فيو لاند سكيب و ع بعد دقائق من الحى الحكومى مكتب 24 م تشطيب كامل بالتكيفيات ب64 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد بعائد استثمارى كبير و افضل انظمة سداد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك مكتبك فى اميز موقع بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097004
37,000 جنيه
1,617,000 جنيه