مكتب للبيع متشطب بالتكيفيات لعنوان جديد لشركتك و فيو مميز

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صورة الاعلان: مكتب للبيع متشطب بالتكيفيات لعنوان جديد لشركتك و فيو مميز - في القاهرة مصر

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دلوقتى عندك الفرصة انك تفتح فرع جديد لشركتك فى اكبر مول فى العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون ع اجمل فيو لاند سكيب و ع بعد دقائق من الحى الحكومى مكتب 24 م تشطيب كامل بالتكيفيات ب64 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد بعائد استثمارى كبير و افضل انظمة سداد يلا دلوقتى كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك مكتبك فى اميز موقع بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 64,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2021
رقم الإعلان: 2097004
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صورة الاعلان: ب37 الف مقدم هتمتلك مكتب بموقع مميز وتشطيب كامل بالتكيفيات ف العاصمة - في القاهرة مصر

ب37 الف مقدم هتمتلك مكتب بموقع مميز وتشطيب كامل بالتكيفيات ف العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مكتبك باول مول تجارى فى العاصمة الادارية قريب من محطة المونوريل و ع بعد دقائق من النهر الاخضر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

37,000 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: مكتب ادارى ( Audaz mall) في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

مكتب ادارى ( Audaz mall) في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مكتب ادارى ( Audaz mall) في العاصمة الادارية الجديدة مساحة 49م الدور السابع لوكيشن مميز متشطب بالتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,617,000 جنيه

16/3/2021
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