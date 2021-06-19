مكتب للبيع قريب من الحى الحكومى فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون

(للبيع)
|ع بعد دقائق من الحى الحكومى امتلك مكتبك بعيد عن الدوشة و بفيو مميز ع لاند سكيب و بمنطقة مميزة جدا بالدوان تاون بقلب العاصمة الادارية مكتب 66 م متشطب بالتكيفيات ب126 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لاستثمار اكبر وفلوس بتزيد فكر واستثمر و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك مكتبك قريب من اهم معالم العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|126,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097394
10 جنيه
11,762 جنيه
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