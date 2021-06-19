مكتب للبيع قريب من الحى الحكومى فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون

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صورة الاعلان: مكتب للبيع قريب من الحى الحكومى فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون - في القاهرة مصر

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ع بعد دقائق من الحى الحكومى امتلك مكتبك بعيد عن الدوشة و بفيو مميز ع لاند سكيب و بمنطقة مميزة جدا بالدوان تاون بقلب العاصمة الادارية مكتب 66 م متشطب بالتكيفيات ب126 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لاستثمار اكبر وفلوس بتزيد فكر واستثمر و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك مكتبك قريب من اهم معالم العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 126,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097394
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