مكتب للبيع قريب من الحى الحكومى فى باجواد مول بمنطقة الداون تاون

ع بعد دقائق من الحى الحكومى امتلك مكتبك بعيد عن الدوشة و بفيو مميز ع لاند سكيب و بمنطقة مميزة جدا بالدوان تاون بقلب العاصمة الادارية مكتب 66 م متشطب بالتكيفيات ب126 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لاستثمار اكبر وفلوس بتزيد فكر واستثمر و كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك مكتبك قريب من اهم معالم العاصمة الادارية بمنطقة الداون تاون