مكتب للبيع في مول sixty بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للتقسيط)
|امتلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة في مول sixty واستثمر براحتك بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ومكتبك 146م تشطيب كامل بالتكييفات بالحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وبالقرب من مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 و امتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061647
362,000 جنيه
289,000 جنيه
735,000 جنيه
231,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
690,000 جنيه
362,000 جنيه
289,000 جنيه
345,000 جنيه
362,000 جنيه
690,000 جنيه
289,000 جنيه