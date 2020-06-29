مكتب للبيع في مول sixty بأقل سعر للمتر

(للبيع)
|من غير تفكير كتير تعالي علي العاصمة الادارية الجديدة وخدلك مكتب في مول sixty بأقل سعر للمتر وفي موقع مميز جدا امام مدينة الفنون والثقافة والمدينة الاوليمبية للرياضة ومتحف وطني ضخم والمكتب 86م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح متستناش كتير وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|362,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061951
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