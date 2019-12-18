مكتب للبيع في باريس ايست واول قسط بعد الاستلاتم

(للتقسيط)
|امتلك مقرك في مول باريس ايست وادفع اول قسط بعد الاستلام بمقدم 20% فقط المساحات تبدا من 31 متر ، تشطيب سوبرلوكس بالتكيفات استمتع باميز منطقه خدميه في العاصمه الاداريه الجديده للتفاصيل والاستفسارات : 01276211735 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه- العاصمه الاداريه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046116
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