مكتب للبيع في العاصمة الادارية في موقع مميز جدا

(للبيع)
|مكتب للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بموقعه المميز جدا امام وزارة المالية وبجانب البنك المركزي والبورصة المصرية ومقرات البنوك الرئيسية ومساحة المكتب 50م تشطيب كامل بالتكييفات وبالتقسيط المريح وبدون مقدم وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052302
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