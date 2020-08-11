مكتب للبيع ع فيو رائع في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك مكتب في العاصمة الادارية الجديدة علي فيو رائع للاند سكيب في 6ixty mall في مكانه المميز جدا في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية واكبر شبكة مواصلات في العاصمة والمكتب 146م تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا حالا ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065215
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