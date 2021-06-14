مكتب للبيع ب59 الف مقدم لبداية استثمار جديد فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ابدأ استثمارك فى مكان جديد و مضمون بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من النهر الاخضر و قريب من محطة المونوريل و دار الاوبرا مكتبك 25 م تشطيب كامل بالتكيفيات ب59 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد قريب من كل خدمات المول المميزة كل ده بموقع مميز جدا فى منطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية فكر واستثمر وكلمنا ع 01201135481 و امتلك مكتبك فى مكان مضمون بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|59,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097393
37,000 جنيه
64,000 جنيه